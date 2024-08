Олимпиец, сбивший планку гениталиями, получил бешеную популярность

В рамках Олимпиады в Париже прошла квалификация по прыжкам с шестом среди мужчин.

Больше всего в ней не повезло местному спортсмену Антони Аммирати. 21-летний легкоатлет не прошел квалификацию на своих дебютных Играх, заняв 15-е место из-за курьезного момента.

Во время своего последнего прыжка Аммирати сбил планку своим членом, и в итоге не попал в 12-ку финалистов. Впрочем, Антони стал звездой соцсетей из-за этого курьеза, что сказалось на количестве его подписчиков в Instagram.

Spend a decade training. Counting every calorie. Measuring every vital. Getting 8.15 hours of sleep every night.



Only to lose out on an Olympic medal because your dong wasn’t tucked. Devastating.

pic.twitter.com/zuRFVC50h5