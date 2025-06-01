Манчестер Юнайтед нашел потенциальную замену Фернандешу

Манчестер Юнайтед определился с потенциальным преемником Бруну Фернандеша.

Как сообщает Mirror, манкунианцы в поисках замены своему лидеру решили обратиться к клубу, из которого купили самого Фернандеша, а именно к Спортингу. Из лагеря лиссабонцев английский клуб хочет выкупить Педро Гонсалвеша.

«Львы» настаивают на выплате клаусулы в размере 80 млн евро. Условия потенциального контракта неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда МЮ высказался в поддержку продажи Фернандеша.

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