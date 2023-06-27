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Манчестер Сити подтвердил переход Ковачича

Хорватский хавбек подписал четырехлетний контракт.
Сегодня, 20:30
Матео Ковачич / mancity.com
Матео Ковачич / mancity.com

Матео Ковачич официально присоединился к Манчестер Сити.

"Горожане" заплатили Челси за хорватского хавека 25 млн фунтов и еще 5 млн в виде бонусов, которые, среди прочего, зависят от выигранных трофеев.

29-летний Матео подписал контракт на четыре года.

Ковачич перешел в Челси из мадридского Реала за 45 млн евро в 2019 году, до этого отыграв за "синих" год на правах аренды.

Провел 221 матч, забил шесть голов, отдал 15 ассистов, а также выиграл с лондонским клубом Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее, напомним, киевское Динамо объявило о возвращении Андрея Ярмоленко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Матео Ковачич

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