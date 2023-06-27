Официально: Ярмоленко вернулся в Динамо

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с Андреем Ярмоленко - игрок возвращается в клуб, в котором провел лучшие годы своей карьеры.

В конце сезона-2022/23 стало известно, что Ярмоленко не будет продлевать контракт с Аль-Айном и уйдет в статусе свободного агента. Спустя некоторое время 33-летний вингер принял предложение от "бело-синих".

Андрей Ярмоленко провел в Динамо одиннадцать лет, учитывая годичную аренду в Динамо 2 (2007/08). За время выступлений в составе первой команды киевлян, он принял участие в 340 матчах во всех турнирах, в которых отметился 137 голами и 90 ассистами.

Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, пять раз - вице-чемпионом, два раза поднимал над головой кубок Украины, а также три раза - Суперкубок. В сезоне-2008/09 дошел до полуфинала кубка УЕФА.

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Летом 2017 года дортмундская Боруссия заплатила за игрока сборной Украины 25 миллионов евро. Спустя год его контракт за 20 миллионов выкупил Вест Хэм, в составе которого Андрей провел четыре года, после чего он присоединился к Аль-Айну.