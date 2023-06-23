Динамо назвало первых троих соперников на летнем тренировочном сборе
Киевское Динамо выйдет из отпуска в понедельник, 26 июня, и начнет подготовку к сезону-2023/2024.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", команда соберется в Киеве, где пройдет медицинское обследование.
Футболисты, которые были задействованы в своих национальных сборных, получат дополнительный отдых и присоединятся к партнерам уже в австрийском Клагенфурте, где с 3 по 21 июля запланирован учебно-тренировочный сбор.
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На данный момент Динамо согласовало три контрольных матча, которые проведет в Австрии. Киевляне сыграют против румынского Динамо Бухарест (5 июля), австрийского Вольфсбергера (8 июля) и швейцарского Янг Бойз (12 июля).
Остальные соперники станут известны позже, когда будут согласованы и подписаны контракты на спарринги.
Ранее сообщалось, что Динамо вернуло из аренды в Заре двоих полузащитников.