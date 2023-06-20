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Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников

Бражко и Булеца начнут подготовку к новому сезону в составе киевской команды.
Сегодня, 14:40
Владимир Бражко в составе Динамо / Getty Images
Владимир Бражко в составе Динамо / Getty Images

Динамо сообщило о возвращении полузащитников Владимира Бражко и Сергея Булецы, которые в сезоне-2022/23 выступали за Зарю на правах аренды.

Как информирует официальный сайт "бело-синих", оба игрока будут готовиться к новому сезону в составе киевской команды.

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Бражко в минувшем сезоне провел в составе Зари 29 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и одной результативной передачей.

Булеца в прошлой кампании отыграл за луганскую команду 30 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и девять ассистов.

Напомним, что сезон-2022/23 Заря завершила на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, а Динамо финишировало четвертым.

Ранее сообщалось, что Динамо определилось с первым соперником на летнем тренировочном сборе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Динамо Киев СЕРГЕЙ БУЛЕЦА

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