Динамо определилось с первым соперником на летнем тренировочном сборе

Киевляне встретятся с бывшей командой Мирчи Луческу.

Киевляне сыграют с бухарестским Динамо / ФК Динамо Киев

Стал известен первый соперник киевского Динамо на предстоящем летнем тренировочном сборе.

"Бело-синие" проведут спарринг с командой, за которую играл и которую ранее тренировал нынешний наставник киевлян Мирча Луческу - бухарестским Динамо.

Читай также: Ребров отреагировал на потенциальное возвращение Ярмоленко в Динамо

Об этом румынский клуб сообщил в своем Instagram.

Встреча запланирована на 5 июля на стадионе Жак Леман Арена в городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан в Австрии.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу сделал заявление о своем будущем.