Динамо определилось с первым соперником на летнем тренировочном сборе
Киевляне встретятся с бывшей командой Мирчи Луческу.
Стал известен первый соперник киевского Динамо на предстоящем летнем тренировочном сборе.
"Бело-синие" проведут спарринг с командой, за которую играл и которую ранее тренировал нынешний наставник киевлян Мирча Луческу - бухарестским Динамо.
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Об этом румынский клуб сообщил в своем Instagram.
Встреча запланирована на 5 июля на стадионе Жак Леман Арена в городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан в Австрии.
Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу сделал заявление о своем будущем.