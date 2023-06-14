"Увидим в ближайшие дни": Луческу сделал заявление о своем будущем

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился мыслями о своем будущем.

"Люди забывают, в каких условиях мы играем. Матчи прерываются, болельщиков нет. Но футбол должен продолжаться, это часть жизни.

Я не отказывался возглавить Ан-Наср. Это неправда, я просто не получал никакого официального предложения. Если бы я все равно получил его, я бы отказался. Пять лет назад Ан-Наср действительно искал меня. Этот чемпионат - это прежде всего имидж, и он становится все сильнее.

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Мое будущее? Увидим в ближайшие дни. У меня еще действует контракт с Динамо, но это непросто. Уверяю вас, что для того, чтобы подвергать себя такому стрессу, нужно сильно любить футбол", - приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.

Отметим, также Луческу поделился мыслями о недавнем финале Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити обыграл 1:0 миланский Интер.