Луческу: Говорил с Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов - он умен и знает, что делать

Главный тренер Динамо Мирча Луческу, который ныне восстанавливается после операции, признался, что говорил с Пепом Гвардиолой перед недавним финалом Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером (1:0).

Румынский специалист отметил способности испанца, а также выразил сожаление, что "горожане" победили именно "нерадзурри", которых он в свое время тренировал.

"Я говорил с ним до матча. Я также написал ему после игры", - цитирует Луческу Tuttomercatoweb. "Он умен, он знает, что должен делать. Всегда. И каждый раз, когда он побеждает, он может выбрать лучших игроков, которые хотят побеждать. Ведь те, кто хотят побеждать, идут к Пепу".

"Он сразу же начал участвовать в шести турнирах в год. Я же первые два года нигде не участвовал. И я могу заверить вас, что быть тренером в восточной Европе не так уж и просто. В любом случае, Пеп хорош, он забирается в головы игроков".

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"Действительно, очень жаль (что Сити победил Интер). Я внимательно следил за Интером и я не думал, что они могут так выступить. Если бы Лукаку со своими физическими данными вышел пораньше, результат мог бы быть другим".

"Симоне Индзаги провел хорошую работу. То, как играла его команда, заслуживало на выход в финал. И для итальянского футбола было важно выйти в финалы во всех трех турнирах. Да, все они завершились плохо, но это уже шаг вперед. Италия должна быть счастлива. Они показали, что могут играть и, возможно, побеждать в будущем".

Ранее экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби выразил восхищение работой Пепа Гвардиолы.