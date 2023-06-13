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Де Дзерби: Гвардиола – номер один в истории

Итальянец в восторге от своего коллеги.
Сегодня, 12:25
Де Дзерби и Гвардиола / Getty Images
Де Дзерби и Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби рассказал о взаимоотношениях с наставником Манчестер Сити Пепом Гвардиолой. 

"Единственное, что меня беспокоило в матче с Манчестер Сити, – это потеря владения мячом, с 60 процентов до 40. Я сказал Пепу об этом после игры. Я люблю его, он тот человек, который больше всего помог мне, когда я попал в футбол. Когда я подписывал контракт, он позвонил мне, чтобы пожелать удачи, если мне что-нибудь понадобится.

Мне было приятно читать его комплименты, Гвардиола является номером один в истории наряду с Сакки и некоторыми другими тренерами. Я не считаю тех, кто выиграл больше всех, теми, кто изменил футбол, у меня другие критерии.

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Он также поставил меня в несколько неловкое положение, но я честно говорю, что рад его успехам, я не понимаю, почему он должен демонстрировать что-то еще, чтобы получить признание. Я вижу много злобы и зависти со стороны инсайдеров, а не журналистов, что ему еще надо сделать? Он выиграл Премьер-лигу 5 раз, но результаты в Лиге чемпионов – это не то, что отражает его значимость.

Он помогал мне, а я был никем, мы не играли вместе, и я никогда не тренировал на самом высоком уровне. У нас есть только один общий друг", – сказал итальянец в эфире BoboTV.

Напомним, Гвардиола по результатам сезона-2022/23 сумел выиграть требл с Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Брайтон Пеп Гвардиола Роберто де Дзерби

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