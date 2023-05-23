Гвардиола: Де Дзерби - один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер Манчестер Сити Пеп Гврдиола похвалил работу своего коллеги по цеху Роберто Де Дзерби.

Испанец отметил влияние наставника Брайтона не только на саму команду, но и на Английскую Премьер-лигу в целом.

"Роберто - один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет" - цитирует Пепа BBC. "Нет команды, играющей так, как играет его команда. Она уникальна".

"Когда он прибыл, у меня было ощущение, что влияние, которое он окажет на Премьер-лигу, будет огромным. Я не ожидал, что он сделает это за такой короткий промежуток времени".

"Его команда создает 20-25 моментов за игру. Это намного больше, чем у большинства соперников. Он монополизирует мяч так, как этого не делали уже давно. Они полностью заслужили успех, который у них есть".

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На данный момент "чайки" занимают шестое место в таблице АПЛ имея в активе 61 очко после 36 сыгранных туров. В оставшихся двух матчах команде Де Дзерби стоит набрать всего одно очко, чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы.

Перенесенная игра между Брайтоном и Манчестер Сити состоится в среду, 24 мая, в 22:00 по киевскому времени.