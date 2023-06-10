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Турецкий и болгарский гранд предлагают Луческу необычную должность - источник

Румынский специалист может сменить амплуа, если примет предложение Фенербахче или софийского ЦСКА.
Сегодня, 13:49
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу может примерить на себя необычное амплуа.

Как сообщает румынское издание Sport.ro, у местного специалиста есть предложения от Фенербахче и ЦСКА София.

Оба клуба предлагают Луческу не должность тренера, а позицию технического директора в клубе. Мирча намерен принять решение о своем будущем в ближайшие дни.

Также источник отмечает, что рулевому киевлян поступило предложение от ЧФР Клуж. Этот клуб предлагал как раз таки роль наставника, но им Луческу отказал, сославшись на то, что в Румынии готов работать только в бухарестском Динамо.

Напомним, ранее Рэзван Луческу высказался о будущем своего отца.

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