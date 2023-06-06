Сын Луческу: Отец сказал, что хочет продолжить тренеровать

Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, рассказал, как себя чувствует 77-летний специалист, возглавляющий Динамо после перенесенной операции.

По словам Рэзвана, его отец хочет продолжить тренерскую карьеру.

"С ним все хорошо, он перенес операцию. Он хочет оставаться в строю, хотя я не знаю, как он может это сделать.

Мы встретились впервые за 7-8 месяцев. Я спросил его, чем он хочет заниматься. Он ответил, что хочет продолжать, что так он чувствует, что живет", - сказал Луческу-младший.

Напомним, что в концовке этого сезона на посту наставника Динамо Мирчу Луческу заменял Александр Шовковский, являющийся членом его тренерского штаба.