Луческу признался, что нуждается в операции
У румына есть проблемы со здоровьем.
Наставник киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем.
По словам специалиста, он нуждается в хирургическом вмешательстве.
"Как я себя чувствую? Не в том вопрос, не в этом проблема. Мне нужна операция на ноге, но сейчас не об этом.
Мы будем еще не один раз говорить с президентом и в ближайшем будущем увидим, что будет дальше.
Проблема в том, что я должен сделать эту операцию. Очень трудно продолжать работать с этой проблемой, поэтому я должен решить ее. Но это не самое важное", - заявил румын.
Напомним, ранее Луческу высказался об игровых трудностях Динамо.