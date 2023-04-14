Луческу признался, что нуждается в операции

У румына есть проблемы со здоровьем.

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем.

По словам специалиста, он нуждается в хирургическом вмешательстве.

"Как я себя чувствую? Не в том вопрос, не в этом проблема. Мне нужна операция на ноге, но сейчас не об этом.

Мы будем еще не один раз говорить с президентом и в ближайшем будущем увидим, что будет дальше.

Проблема в том, что я должен сделать эту операцию. Очень трудно продолжать работать с этой проблемой, поэтому я должен решить ее. Но это не самое важное", - заявил румын.

Напомним, ранее Луческу высказался об игровых трудностях Динамо.