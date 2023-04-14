iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Луческу признался, что нуждается в операции

У румына есть проблемы со здоровьем.
Сегодня, 19:13
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем.

По словам специалиста, он нуждается в хирургическом вмешательстве.

"Как я себя чувствую? Не в том вопрос, не в этом проблема. Мне нужна операция на ноге, но сейчас не об этом.

Мы будем еще не один раз говорить с президентом и в ближайшем будущем увидим, что будет дальше.

Проблема в том, что я должен сделать эту операцию. Очень трудно продолжать работать с этой проблемой, поэтому я должен решить ее. Но это не самое важное", - заявил румын.

Напомним, ранее Луческу высказался об игровых трудностях Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

Статьи по теме

Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Луческу: Сейчас Динамо пребывает в тяжелом периоде перестройки Луческу: Сейчас Динамо пребывает в тяжелом периоде перестройки
УПЛ: Кривбасс уступил Минаю, Динамо сыграло вничью с Рухом УПЛ: Кривбасс уступил Минаю, Динамо сыграло вничью с Рухом
Артета считает, что Арсеналу нужна удача Артета считает, что Арсеналу нужна удача
Помочь журналистам

Видео

Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа20:18
Артета считает, что Арсеналу нужна удача
Европа20:17
Де Дзерби: Мудрик мне и моему штабу как сын
Водные20:11
Романчук завоевал вторую лицензию на Олимпиаду-2024 в плавании
Европа20:00
Арсенал поборется с Тоттенхэмом за английского защитника
19:32
Ягупова в составе Фенербахче вышла в финал Евролиги
Формула 119:28
Стюарды рассмотрят штраф Сайнса 18 апреля
Европа19:13
Луческу признался, что нуждается в операции
Киберспорт19:00
Отбор на Paris Major 2023: B8 сыграют с Cloud9, FaZe - против Aurora
Украина18:50
Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа18:46
Защитнику Манчестер Юнайтед может понадобиться операция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK