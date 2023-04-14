Луческу: Сейчас Динамо пребывает в тяжелом периоде перестройки

Коуч киевского Динамо Мирча Луческу поделился мыслями о ничьей против Руха.

По словам румына, неутешительные результаты команды связаны с тем, что команда находится в тяжелой ситуации.

"Сейчас вопрос не в том, как я себя чувствую, не в этом проблема. Мне нужна операция на ноге, но сейчас не об этом. Мы будем еще не один раз говорить с президентом и в ближайшем будущем увидим, что будет дальше. Проблема в том, что я должен сделать эту операцию.

Очень трудно продолжать работать с этой проблемой, поэтому я должен решить ее. Но это не самое важное.

Сегодня была очень хорошая игра между двумя командами, Рух был очень сконцентрирован, хорошо подготовились к нам, играли агрессивно. Проблема в том, что рефери позволял играть сопернику очень агрессивно, было много желтых карточек, которые непонятно за что давались, и не давал тогда, когда это было надо.

Та же проблема была у нас в матче с Ингульцом, но, прежде всего, хотелось бы сказать, что Рух действительно очень хорошо подготовился к этому матчу.

Сейчас Динамо находится в тяжелой ситуации, в тяжелом периоде перестройки, чтобы мы могли понимать, кто из футболистов уровня Динамо, а кто нет, с кем мы будем работать в следующем сезоне. Все это очень важно, сейчас у нас время перестройки.

Очень плохо, что мы потеряли 11 игроков. Сейчас пришло время тех, кто тогда был нашим резервом, мы просим их помочь нам, но на данный момент не все могут быть полезными для Динамо.

Рух - очень хорошая команда, я приятно удивлен, мы играли недавно со Львовом, Минаем, Ингульцом, но эта команда намного лучше их. Они заслуживали минимум 1 очко. У них очень хорошие молодые игроки, которые имеют потенциал стать первоклассными футболистами.

Гармашу нужно подумать о своем будущем, следует тренироваться как можно лучше, опытные игроки должны быть полезнее молодых игроков, однако сейчас так не всегда случается", - сказал Луческу.

Напомним, что Динамо идет на 4 позиции, имея на матч больше, чем у Зари, которая занимает третью строчку.