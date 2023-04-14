Динамо потеряло очки в матче с Рухом

В птяницу, 14 апреля, Рух Львов принимал у себя дома киевское Динамо.

Киевлянам очень нужна была победа, потому команда сразу пошла вперед, хотя огромное количество ошибок не позволяло провести нормальную атаку. Тем не менее уже на 16-й минуте Ванат открыл счет в матче.

Далее динамовцы контролировали мяч, но не могли найти подходы к воротам хозяев, за что и поплатились. После ошибки Шепелева Довгий неожиданно сравнял счет.

Во втором тайме Динамо пытался контролировать игру, но выглядел настолько беззубо, что Рух сумел создать немало неплохих моментов, а вот забить не удалось. Более того во втором тайме столичная команда словно не горела желанием победить, так что матч так и закончился в ничью.

Статистика матча чемпионата Украины Рух - Динамо

Рух - Динамо 1:1

Голы: Довгий, 40 - Ванат, 16

Владение мячем: 48% - 52%

Удары: 4 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 2 - 5

Рух: Панькив - Роман, Слюсар, Дидык (Холод, 11), Лях - Пидгурский, Мысык (Альваренга, 70), Довгий (Притула, 70), Таллес (Карабин, 88), Соломон - Климчук.

Динамо: Нещерет - Попов, Дубинчак, Тымчик, Дячук - Сидорчук, Лонвейк (Андриевский, 64), Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский, Бенито (Царенко, 46) - Ванат (Рамирес, 64),

Предупреждение: Довгий, 45+1, Климчук, 63, Притула, 81 - Попов, 13, Дячук, 20, Андриевский, 65