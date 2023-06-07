Ребров отреагировал на потенциальное возвращение Ярмоленко в Динамо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением по поводу Андрея Ярмоленко, который может вернуться в Динамо Киев.

По словам специалиста, украинец находится в превосходной форме.

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"Я вообще считаю, что Андрей сейчас в очень хорошей форме. Я смотрю, как он готовится в Аль-Айне, как он работает над собой. Поэтому я только радуюсь возвращению в Динамо. Здесь – его родной дом, уверен, что его ждут", - отметил Ребров.

Ранее стали известны детали контракта Реброва со сборной Украины.