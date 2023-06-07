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Стали известны детали контракта Реброва со сборной Украины

Украинский специалист официально возглавил национальную команду.
Сегодня, 13:08
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

В среду, 7 июня, Сергей Ребров был официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Украины.

В ходе пресс-конференции 49-летний украинский специалист прокомментировал назначение и рассказал о деталях своего контракта.

"Когда начал действовать контракт? Сейчас он действующий.

Контракт на три года. Задачи такие же, какие были для всех тренеров сборной: максимальные", - заявил Ребров.

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Украинская ассоциация футбола также подтверждает, что контракты с главным тренером и его штабом заключены до 30 июля 2026 года.

Напомним, что в ближайшее время сборная Украины проведет товарищескую встречу с Германией (12 июня), а также сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в отборе на Евро-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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