Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Реброва в сборной Украине

В команду украинского специалиста вошли соотечественники и иностранные специалисты.

В среду, 7 июня, Украинская ассоциация футбола объявила о назначении Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды.

Украинский специалист сообщил, кто войдет в его тренерский штаб. По словам Реброва, ему будут помогать иностранные специалисты и соотечественники.

"Мы еще ведем переговоры, мы не со всеми подписали контракты. Это будут те помощники, которые были в Аль-Айне: Альберто Босх, Висенте Гомес, Унаи Мельгоса, Глиб Платов и Рустам Худжамов", - заявил Ребров.

Первым соперником Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины станет сборная Германии. Юбилейный матч для немецкой национальной команды пройдет 12 июня в Бремене.

Затем в рамках отбора на ЧЕ-2024 "желто-синие" сыграют со сборными Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).