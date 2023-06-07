Ребров: Много игроков сборной не получают той практики, которую мы считаем удовлетворительной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

По словам специалиста, он знает, кто может заменить Романа Яремчука, у которого травма.

"К сожалению, травма Яремчука не позволяет прибыть. Я разговаривал с ним. Он принес извинения и будет готовиться к сезону в своем клубе. Мы вызвали достаточно новых кандидатов. Они заслужили находиться в национальной сборной. Тот же Ванат, который последние пол сезона показывает очень стабильный футбол. Это очень важно. Также Кочергин, за которым я следил еще в Заре. Считаю, что своими выступлениями в Польше он заслужил место в сборной. Посмотрим, у нас много кандидатов, есть конкуренция на каждую позицию".

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Ребров отметил действующих лидеров национальной команды.

"Есть много игроков, которые не получают ту практику, которую мы считаем удовлетворительной. Но когда они приедут в сборную, нужно смотреть на них. Поэтому мы создаем конкуренцию на каждую позицию, чтобы взглянуть на них в тренировочном процессе. Сейчас я не могу говорить, кто будет в основе. Нужно начать работать и в тренировочном процессе решить, кто готов больше", - сказал Ребров.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Реброва в сборной Украине.