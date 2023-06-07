Павелко оценил назначение Реброва в сборную Украины

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины.

"Сегодня у нас очень важная повестка дня, это новая история нашей национальной сборной. С удовольствием хочу представить нашего главного тренера, это наш известный и легендарный футболист и тренер – Сергей Ребров.

Уверен, что это будет новая история нашей украинской сборной. Уверен, что она очень особенная, потому что будет формироваться во время военного положения, это особый период жизни нашей страны и футбола.

Уверен, что мы от наших ребят, от нашей сборной будем ожидать постепенную игру, которая будет радовать наших болельщиков и давать надежду на будущие победы.

Я уверен, что все наши журналисты и болельщики ждали этого дня. Уверен, что это будет новая история, новый этап в нашем украинском футболе и нашей сборной. Хочу всех поздравить. Для всех это очень особенный и важный момент", - сказал Павелко.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Реброва в сборной Украине.