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Павелко оценил назначение Реброва в сборную Украины

Глава УАФ дал первый комментарий по поводу работы украинца в национальной команде.
Сегодня, 12:55
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины.

"Сегодня у нас очень важная повестка дня, это новая история нашей национальной сборной. С удовольствием хочу представить нашего главного тренера, это наш известный и легендарный футболист и тренер – Сергей Ребров.

Уверен, что это будет новая история нашей украинской сборной. Уверен, что она очень особенная, потому что будет формироваться во время военного положения, это особый период жизни нашей страны и футбола.

Уверен, что мы от наших ребят, от нашей сборной будем ожидать постепенную игру, которая будет радовать наших болельщиков и давать надежду на будущие победы.

Я уверен, что все наши журналисты и болельщики ждали этого дня. Уверен, что это будет новая история, новый этап в нашем украинском футболе и нашей сборной. Хочу всех поздравить. Для всех это очень особенный и важный момент", - сказал Павелко.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Реброва в сборной Украине.

Источник: УАФ

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