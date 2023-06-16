Динамо разработало специальную форму для привлечения внимания к войне

Комплект будет доступен в игре FIFA 23 от EA Sports.

Динамо разработало для футбольного симулятора FIFA 23 от EA Sports cпециальный комплект формы, который будет доступен в Ultimate Team.

В пресс-релизе столичного клуба говорится, что основная цель этой идеи - привлечение внимания к войне в Украине.

"Форма сделана в цветах украинского флага и имеет на себе элементы символического пламени, которое охватило нашу страну с начала полномасштабного вторжения.

Разработкой такого стиля формы ФК Динамо Киев и EA Sports хотят напомнить миру и игровому комьюнити, что война в Украине продолжается и что многим пострадавшим от нее необходима помощь. Этот комплект будет доступен каждому, кто играет в режиме Ultimate Team", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в борьбе против российских оккупантов и террористов отдал жизнь член ультрас Динамо.