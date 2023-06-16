iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов

Максим Бурдусь отдал свою жизнь за Родину.
Сегодня, 00:53
Максим
Максим "Кинжал" Бурдусь / Instagram

Болельщик Динамо Максим "Кинжал" Бурдусь погиб, защищая Украину от оккупантов из россии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов Динамо выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима.

Вечная память и вечная слава храброму Воину. Герои не умирают", - говорится в сообщении.

Прощание с Бурдусем состоится сегодня, 16 июня, в 11:00 по Киеву возле его дома на Проспекте Маяковского, 41/1. Похороны начнутся в 12:00 на Лесном кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что при обороне Мариуполя погиб брат защитника Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо война с россией

Статьи по теме

Сабаленка: Мне начало казаться, что меня все ненавидят из-за моей национальности Сабаленка: Мне начало казаться, что меня все ненавидят из-за моей национальности
"Без шансов": Зинченко ответил, пожмет ли руку российскому спортсмену "Без шансов": Зинченко ответил, пожмет ли руку российскому спортсмену
"Не расслабляйтесь": Жена Усика обратилась к крымчанам "Не расслабляйтесь": Жена Усика обратилась к крымчанам
"Гоните обратно русское де**мо": Легендарный хоккеист записал обращение к украинцам "Гоните обратно русское де**мо": Легендарный хоккеист записал обращение к украинцам
Помочь журналистам

Видео

Месси обновил рекордную серию результативности за сборную Аргентины
Месси обновил рекордную серию результативности за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов
Футбол00:29
Сестра Неймара впечатлила своих подписчиков пышными формами в бикини
Вчера, 23:54
Футбол23:54
Защитник Бенфики может перейти в Барселону
Футбол23:46
Испания обыграла Италию и прошла в финал Лиги наций
НБА23:04
Сакраменто Леня провел переговоры с Вашингтоном по поводу обмена Била
Футбол23:01
Пресс-аташе сборной Армении попросил журналистов не спрашивать Петракова об Украине
Европа22:50
"Скрестим пальцы": легенда Манчестер Юнайтед надеется, что клуб будет продан катарскому шейху
Европа22:30
Лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика
Европа22:07
Официально: экс-тренер Роналду возглавил Наполи
Легкая атлетика22:00
Бех-Романчук установила личный рекорд сезона на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK