Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов
Максим Бурдусь отдал свою жизнь за Родину.
Болельщик Динамо Максим "Кинжал" Бурдусь погиб, защищая Украину от оккупантов из россии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов Динамо выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима.
Вечная память и вечная слава храброму Воину. Герои не умирают", - говорится в сообщении.
Прощание с Бурдусем состоится сегодня, 16 июня, в 11:00 по Киеву возле его дома на Проспекте Маяковского, 41/1. Похороны начнутся в 12:00 на Лесном кладбище.
Напомним, ранее стало известно, что при обороне Мариуполя погиб брат защитника Динамо.