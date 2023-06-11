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Футбол

Брат защитника Динамо погиб при обороне Мариуполя

Искренние соболезнования.
Сегодня, 14:03
Дмитрий Бурда / fcdynamo.kiev.ua
Дмитрий Бурда / fcdynamo.kiev.ua

Дмитрий Бурда, двоюродный брат защитника Динамо Никиты Бурды, погиб во время обороны Мариуполя.

Мужчина перестал выходить на связь еще в марте прошлого года и все это время считался пропавшим без вести. 

Лишь сейчас стало известно, что 25-летний воин погиб более года назад. Лишь недавно его семье сообщили, что нашли его тело и теперь они могут похоронить героя, как подобает.

Киевское Динамо искренне сочувствует своему игроку и его семье.

Ранее, напомним, стало известно, что в Израиле назовут улицу в честь украинского футболиста, погибшего на войне против росии.


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