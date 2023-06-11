Брат защитника Динамо погиб при обороне Мариуполя

Дмитрий Бурда, двоюродный брат защитника Динамо Никиты Бурды, погиб во время обороны Мариуполя.

Мужчина перестал выходить на связь еще в марте прошлого года и все это время считался пропавшим без вести.

Лишь сейчас стало известно, что 25-летний воин погиб более года назад. Лишь недавно его семье сообщили, что нашли его тело и теперь они могут похоронить героя, как подобает.

Киевское Динамо искренне сочувствует своему игроку и его семье.

Ранее, напомним, стало известно, что в Израиле назовут улицу в честь украинского футболиста, погибшего на войне против росии.