В Израиле назовут улицу в честь украинского футболиста

В честь экс-игрока киевского Динамо и Маккаби Сергея Баланчука в Хайфе назовут улицу.

С таким предложением выступил депутат городского совета Кирилл Каретник. Он предложил переименовать улицу, которая расположена напротив росийского консульства.

“Мы выражаем наше сочувствие Украине, и мы преодолеем всех, кто стремится нас уничтожить!" — написал он на своем странице в Facebook.

Сергей Баланчук был воспитанником киевского Динамо, играл за вторую и третью команды. В 1996 году перешел в Маккаби, где провел два с половиной сезона. По возвращении на родину играл за Ворсклу и Металлист.

С началом войны Сергей вступил в ряды ВСУ. Погиб в июле 2022 года во время боев за Бахмут.

Ранее сообщалось, на войне против террористов погиб футболист польский Венгжанки Николай Жидков.