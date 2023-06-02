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В бою за Украину погиб украинский футболист, выступавший в Польше

Николай Жидков отдал свою жизнь за свободу Украины в бою с российскими оккупантами.
Вчера, 22:43
Николай Жидков / https://www.facebook.com/Wegrzcanka
Николай Жидков / https://www.facebook.com/Wegrzcanka

Еще один украинский спортсмен стал жертвой войны, которую россия развязала на территории Украины.

На своей странице в Facebook польский клуб Венгжанка опубликовал пост, в котором сообщил, что в бою за нашу страну погиб Николай Жидков.

Согласно с заявлением коллектива из седьмого дивизиона Польши, осенью 2022 года украинец приостановил свою футбольную карьеру, вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

Николаю было 22 года. За Венгжанку он выступал с 2020 по 2022 год.

"Очень печальная новость. На войне за нашей восточной границей погиб игрок ФК Венгжанка, который осенью прошлого года вернулся в Украину, чтобы смело защищать свою семью, друзей и Родину от российской агрессии".

"Мики" был очень приятным, вежливым и отзывчивым парнем. Не было человека, который знал бы его и не сочувствовал бы ему. Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте - пожертвовал собственной жизнью",

"Мы будем скучать, Друг, но мы тебя никогда не забудем", - говорится в заявлении клуба.

Ранее Марта Костюк была освистана фанатами на Ролан Гаррос из-за отказа пожать руку теннисистке из беларуси.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встал на защиту Марты, посоветовав этим "фанатам" посетить Бучу, которая стала примером того, что с собой приносит "русский мир".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией

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