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Хавбек Сити стал обладателем уникального достижения

Ковачич обожает клубный ЧМ.
Сегодня, 12:55
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

В пятницу, 22 декабря, Манчестер Сити обыграл Флуминенсе в финале клубного ЧМ.

Благодаря этому Матео Ковачич стал обладателем уникального достижения. Хорват - первый игрок в истории, который выигрывал этот турнир с тремя разными клубами.

Дважды Ковачич выигрывал клубный ЧМ в составе мадридского Реала, и еще по разу с Челси и Ман Сити.

Напомним, что Матео присоединился к "горожанам" этим летом, перейдя из Челси.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити все же избежал тяжелой травмы.

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