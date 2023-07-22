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Застеснялся, но спел: Ковачич исполнил песню-инициацию в Манчестер Сити

Хорват разорвал наповал своих партнеров.
Сегодня, 21:50
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Новичок Манчестер Сити Матео Ковачич прошел "обряд новичка" в клубе.

Хорватский футболист спел на общем сборе перед своими новыми партнерами по команде, вызвав всеобщий восторг и смех.

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Вероятно, если бы не реакция игроков "горожан", то Ковачич не так сильно стеснялся.

Напомним, Манчестер Сити заплатил Челси за хорватского хавбека 25 млн фунтов и еще 5 млн в виде бонусов. 29-летний Матео подписал контракт на четыре года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Матео Ковачич

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