Застеснялся, но спел: Ковачич исполнил песню-инициацию в Манчестер Сити

Новичок Манчестер Сити Матео Ковачич прошел "обряд новичка" в клубе.

Хорватский футболист спел на общем сборе перед своими новыми партнерами по команде, вызвав всеобщий восторг и смех.

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Вероятно, если бы не реакция игроков "горожан", то Ковачич не так сильно стеснялся.

Напомним, Манчестер Сити заплатил Челси за хорватского хавбека 25 млн фунтов и еще 5 млн в виде бонусов. 29-летний Матео подписал контракт на четыре года.

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