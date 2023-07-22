Застеснялся, но спел: Ковачич исполнил песню-инициацию в Манчестер Сити
Хорват разорвал наповал своих партнеров.
Новичок Манчестер Сити Матео Ковачич прошел "обряд новичка" в клубе.
Хорватский футболист спел на общем сборе перед своими новыми партнерами по команде, вызвав всеобщий восторг и смех.
Читай также: Манчестер Сити подпишет лидера РБ Лейпциг
Вероятно, если бы не реакция игроков "горожан", то Ковачич не так сильно стеснялся.
Напомним, Манчестер Сити заплатил Челси за хорватского хавбека 25 млн фунтов и еще 5 млн в виде бонусов. 29-летний Матео подписал контракт на четыре года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!