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Манчестер Сити подпишет лидера РБ Лейпциг

Йошко Гвардиол переберется в стан "горожан".
Сегодня, 20:36
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Немецкий РБ Лейпциг лишится лидера своей защиты в это трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "быки" достигли соглашения с Манчестер Сити по переходу Йошко Гвардиола. Сумма трансфера не сообщается, но ранее была информация, что немецкий клуб хотел за хорвата около 100 млн фунтов.

Журналист отмечает, что сам футболист договорился об условиях контракта с "горожанами" еще месяц назад. Соглашение будет подписано на 5 лет с возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне центрбэк провел 41 матч во всех турнирах, забив три гола.

Напомним, ранее РБ Лейпциг подписал замену Гвардиолу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити РБ Лейпциг

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