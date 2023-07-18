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РБ Лейпциг подписал талантливого французского центрбэка

Эль-Шадай Битшиабу перебрался в стан "быков".
Сегодня, 11:50
Эль-Шадай Битшиабу / Getty Images
Эль-Шадай Битшиабу / Getty Images

Немецкий РБ Лейпциг усилил линию защиты перспективным французским центрбэком.

Как сообщает пресс-служба "быков", в команду перебрался Эль-Шадай Битшиабу из ПСЖ. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Финансовые детали сделки между сторонами остаются неизвестными.

Отметим, что Битшиабу может стать заменой для Йошко Гвардиола, которым интересуется Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ РБ Лейпциг

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