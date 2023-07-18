РБ Лейпциг подписал талантливого французского центрбэка

Немецкий РБ Лейпциг усилил линию защиты перспективным французским центрбэком.

Как сообщает пресс-служба "быков", в команду перебрался Эль-Шадай Битшиабу из ПСЖ. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Финансовые детали сделки между сторонами остаются неизвестными.

Отметим, что Битшиабу может стать заменой для Йошко Гвардиола, которым интересуется Манчестер Сити.

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