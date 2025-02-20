Большая чистка: Гвардиола запланировал на лето распродажу звезд Манчестер Сити

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола запланировал перестройку команды. Манчестер Сити выставит на продажу 7 звезд, сообщает Daily Star.

Тренерский штаб после сезона 2024/25 не рассчитывает на ряд опытных исполнителей. Этихад могут покинуть вратарь Эдерсон, защитник Джон Стоунз, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силву и Джек Грилиш. Всем им исполнилось или вскоре исполнится 30.

В нынешней кампании Манчестер Сити не может похвастаться стабильностью результатов. "Горожане" рано вылетели из Кубка лиги и Лиги чемпионов. Тем временем в Премьер-лиге команда Гвардиолы идет на 4-й позиции с отставанием от Ливерпуля более чем на 15 очков.

Кстати, накануне Реал второй раз одолел Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов.

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