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Хавбек Манчестер Сити избежал серьезной травмы после грубого подката в финале Клубного ЧМ

Лучший игрок турнира заверил, что будет готов к ближайшему матчу в АПЛ.
Сегодня, 11:52
Родри едва не получил серьезную травму / Getty Images
Родри едва не получил серьезную травму / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Родри рассказал о состоянии своего здоровья после финала Клубного чемпионата мира-2023, в котором его команда разгромила Флуминенсе со счетом 4:0.

Испанский хавбек "горожан", который был признан лучшим игроком турнира, под конец поединка не смог продолжить игру и был вынужденно заменен на 74-й минуте вследствие грубого подката сзади от игрока бразильского клуба Алекссандера.

Тем не менее Родри удалось избежать серьезной травмы, и полузащитник выразил уверенность, что он будет готов к ближайшему матчу 19-го тура английской Премьер-лиги против Эвертона, который состоится 27 декабря.

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"Мне очень повезло. Это был один из худших подкатов в моей карьере. Я очень испугался, потому что почувствовал что-то в колене. К счастью, ничего не произошло. Я сказал игроку Флуминенсе: "Ты не можешь так делать".

Я выиграл больше, чем трофей. Я счастливо вернулся домой, хотя был очень близок, чтобы заплакать. Я очень волновался, но ничего. Да, я буду готов к матчу с Эвертоном. Еще немного болит, это был действительно драматический момент, но ничего страшного", - приводит слова Родри Sky Sports.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Флуминенсе (4:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити флуминенсе клубный чемпионат мира Родри

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Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча

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