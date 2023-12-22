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Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0: обзор матча и результат игры 22.12.2023

Английский гранд выиграл трофей.
Сегодня, 21:56
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В пятницу, 22 декабря, в рамках полуфинала Клубного чемпионата мира Манчестер Сити встречался с Флуминенсе.

Уверенную победу одержали "горожане" со счетом 3:0. Голами отличились Хулиан Альварес, Фил Фоден и автогол соперника также помог подопечным Гвардиолы.

Отметим, лидеры английского клуба Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд хоть и стали уже заниматься в общей группе с командой, но участие в игре не смогли принять.

Таким образом Манчестер Сити впервые в истории завоевал данный трофей.

Статистика матча Манчестер Сити - Флуминенсе Клубного чемпионата мира 

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 автогол, Фоден, 27

Ожидаемые голы (xG): 2.84 - 0.13
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 5
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 4 - 2
Фолы: 12 - 13
Атаки: 88 - 54

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