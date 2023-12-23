Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча 22.12.2023

В рамках финала клубного чемпионата мира Манчестер Сити встречался с бразильским Флуминенсе.

Уже с первой минуты "горожане" выигрывали - Альвраес реализовал момент.

Преимущество Манчестер Сити было огромным. Еще в первом тайме им удалось удвоить преимущество благодаря авторого Нино.

Во втором тайме за англичан забивал Фоден и Альварес, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Флуминенсе:

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 (аг.), Фоден, 72

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Стоунз (Гвардиол, 74), Аке (Бобб, 81) - Льюис (Ковачич, 62), Родри (Аканджи, 74) - Фоден (Нунеш, 81), Силва, Грилиш - Альварес.

Флуминенсе: Фабио - Шавьер, Ниньо (Марлон, 74), Мело (Барбоза, 60), Марсело (Александер, 60) - Андре, Мартинелли - Ариас, Кено (Кеннеди, 46), Гансо (Лима, 61) - Кано.

Предупреждения: Марсело, Александер, Кеннеди

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