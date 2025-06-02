Бавария начала переговоры с лидером Милана

Рафаэль Леау не прочь переехать в Мюнхен.

Бавария может попытаться купить Рафаэля Леау, пишет Bild.

На прошлой неделе представители мюнхенцев встретились с представителями игрока.

Согласно инфоррмации издания, сам Леау дал добро на переход на переход в мюнхенский клуб, однако сам трансфер будет непросто совершить.

Ожидается, что Милан попросит около 130 млн евро прри отступных в 175 млн. Также ранее сообщалось, что новый тренер "россонери" Массимилиано Аллегри хочет поработать с португальцем.

В прошлом сезоне Рафаэль Леау провел 34 матча в чемпионате, отличившись 8 голами 8 передачами.

Ранее также сообщалось, что Лацио назвал имя нового главного тренера.

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