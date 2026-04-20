Звезда Ньюкасла хочет перебраться в Баварию

Вингер Ньюкасла Энтони Гордон открыт к переходу в Баварию, утверждает Sky Sport.

Мюнхенцы ищут усиление на лето, и 25-летний англичанин - один из ключевых вариантов. По некоторым сообщением, Бавария уже провела преддварительные переговоры.

Сам же Гордон рассчитывает, что переход в Баварию даст новые возможности для его карьеры. Игрок очень вохновлен примером Майкла Олисе.

Ожиается, что англичанин обойдется в примерно 60 млн евро, Ньюкасл ожидает официального преложения до старта ЧМ-2026.

В текущем сезоне Гордон провел 26 матчей в АПЛ, отметившись шестью голами и двумя ассистами.

Накануне, напомним, Бавария стала чемпионом Германии.

