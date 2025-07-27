Кадиллак согласовал контракт с первым пилотом

Кадиллак согласовал контракт с Валттери Боттас, утверждает GPblog.

Финский пилот вернется на стартовую решетку Формулы-1 уже в следующем сезоне.

Сообщается, что Боттас уже полностью согласовал контракт с новой командой, который вскоре будет подписан.

Как только это произойдет, о сотрудничестве объявят официально. Также издание пишет, что вторым пилотом команды, скорее всего, станет Серхио Перес.

Напомним, что сегодня состоится Гран-при Бельгии.

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