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Автоспорт

Кадиллак согласовал контракт с первым пилотом

Валттери Боттас вернется на стартовую решетку.
Сегодня, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Кадиллак согласовал контракт с Валттери Боттас, утверждает GPblog.

Финский пилот вернется на стартовую решетку Формулы-1 уже в следующем сезоне.

Сообщается, что Боттас уже полностью согласовал контракт с новой командой, который вскоре будет подписан.

Как только это произойдет, о сотрудничестве объявят официально. Также издание пишет, что вторым пилотом команды, скорее всего, станет Серхио Перес.

Напомним, что сегодня состоится Гран-при Бельгии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валттери Боттас Кадиллак

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