Иванчук обидно проиграл партию за золото ЧЕ по рапиду

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук упустил европейское золото по рапиду.

К последней партии украинец отставал на полочка от лидера зачета литовца Паулюса Пультиневичуса, с которым как раз должен был сыграть последнюю партию.

В случае победы Иванчук взял бы золото чемпионата Европы по рапиду.

В эндшпиле наш гроссмейстер имел лишнюю проходную пешку, но в какой-то момент надолго задумался над ходом. Настолько долго, что время на ход вышло, и Иванчук получил техническое поражение. Этот момент успели запечатлеть камеры.

В итоге Иванчук занял пятое место, а уже завтра в Приштине начнется ЧЕ по блицу.

