Знаменитый певец провел концерт для сборной Англии перед четвертьфинальном Евро-2024

В субботу, 6 июля, сборная Англии сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы-2024. Соперником команды станет национальная команда Швейцарии.

Во время паузы между играми расположение "трех львов" посетил знаменитый певец Эд Ширан.

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Британец дал концерт для футболистов и тренерского штаба команды.

Отметим, что до этого Ширан посетил матч Англия - Словакия.

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