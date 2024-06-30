Звездный певец посетил матч Англия - Словакия

То, что происходит на поле, вряд-ли, нравится Эду Ширану.

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия играет со Словакией.

Матч посетило немало звездных гостей, в частности, известный английский певец Эд Ширан.

Ширан впервые появился на матче "трех львов" на этом турнире, хотя он является страстным футбольным фанатом.

Любимой командой Эда является новичок АПЛ Ипсвич Таун, долей акций которой он владеет. Также Ширан рекламировал один из своих мировых туров на форме "трактористов" несколько лет назад.

Отметим, что на момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 0:1 в пользу Словакии.

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