iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звездный певец посетил матч Англия - Словакия

То, что происходит на поле, вряд-ли, нравится Эду Ширану.
Сегодня, 20:22
Эд Ширан / Getty Images
Эд Ширан / Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия играет со Словакией.

Матч посетило немало звездных гостей, в частности, известный английский певец Эд Ширан.

Ширан впервые появился на матче "трех львов" на этом турнире, хотя он является страстным футбольным фанатом.

Любимой командой Эда является новичок АПЛ Ипсвич Таун, долей акций которой он владеет. Также Ширан рекламировал один из своих мировых туров на форме "трактористов" несколько лет назад.

Отметим, что на момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 0:1 в пользу Словакии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словакия англия Эд Ширан

Статьи по теме

Англия спаслась от сенсационного вылета от Словакии и прошла в чвертьфинал Евро-2024 Англия спаслась от сенсационного вылета от Словакии и прошла в чвертьфинал Евро-2024
Беллингем установил рекорд сборной Англии: Видео шикарного гола Беллингем установил рекорд сборной Англии: Видео шикарного гола
Кейн и еще два игрока сборной Англии установили рекорды в матче со Словакией Кейн и еще два игрока сборной Англии установили рекорды в матче со Словакией
Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024 Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024
Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202422:22
Камбэк Англии в видеообзоре матча против Словакии на Евро-2024
Евро-202422:18
Кейн стал вторым бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах Европы
Евро-202421:55
Испания - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:50
Спаллетти - вылете Италии: Мы вернулись к нулю, начинаем с чистого листа
Евро-202421:38
Англия спаслась от сенсационного вылета от Словакии и прошла в чвертьфинал Евро-2024
Евро-202421:23
Беллингем установил рекорд сборной Англии: Видео шикарного гола
Европа21:21
Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии
Европа20:51
Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона
НБА20:44
Украинский баскетболист подписал новый контракт со своей командой НБА
Евро-202420:22
Звездный певец посетил матч Англия - Словакия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK