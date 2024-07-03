Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона
Бывший нападающий сборной Англии Энди Кэрролл, который ныне выступает за французский Амьен, стал участником скандала.
Футболист вместе со своей женной посетили ресторан в Лондоне. В один момент Кэрролл, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с неизвестным.
У футболиста была порвана рубашка, а сам он в час ночи стоял на улице в Лондоне.
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Кэрролл приставал к прохожим, а некоторым из них он нецензурно выкрикнул:" Вы, бля*ь, чего хотите?".
Сотрудники службы безопасности ресторана успокоили звездного игрока.
Энди пытался найти человека, с которым он подрался, но у него это не вышло.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Сербии устроил драку в одном из баров Мюнхена.
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