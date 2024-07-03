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Футбол

Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона

Кэрролл порвал рубашку и нецензурно приставал к прохожим.
Сегодня, 10:47
Энди Кэрролл / Getty Images
Энди Кэрролл / Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Энди Кэрролл, который ныне выступает за французский Амьен, стал участником скандала.

Футболист вместе со своей женной посетили ресторан в Лондоне. В один момент Кэрролл, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с неизвестным.

У футболиста была порвана рубашка, а сам он в час ночи стоял на улице в Лондоне.

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Кэрролл приставал к прохожим, а некоторым из них он нецензурно выкрикнул:" Вы, бля*ь, чего хотите?".

Сотрудники службы безопасности ресторана успокоили звездного игрока.

Энди пытался найти человека, с которым он подрался, но у него это не вышло.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Сербии устроил драку в одном из баров Мюнхена.

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