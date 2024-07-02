Возлюбленная игрока сборной Украины похвасталась "космическими" фото
Забарная снялась в черном платье, у которого широкий разрез.
Супруга защитника Борнмута Ильи Забарного Ангелина опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка добавила фотографии в стильном черном платье.
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В одежде есть широкий разрез, который делает образ нежным и красивым.
Отметим, что в комментариях подписчики оставили яркие комментарии:
- "Ангелиночка, какая ты красивая! Космическая".
- "Моя волшебная девочка".
- "Это уже не просто огонь, а пожар!".
Напомним, возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024.
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