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Возлюбленная игрока сборной Украины похвасталась "космическими" фото

Забарная снялась в черном платье, у которого широкий разрез.
Сегодня, 16:50
Ангелина Забарная / instagram.com/angelinarr
Ангелина Забарная / instagram.com/angelinarr

Супруга защитника Борнмута Ильи Забарного Ангелина опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка добавила фотографии в стильном черном платье.

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В одежде есть широкий разрез, который делает образ нежным и красивым.

Отметим, что в комментариях подписчики оставили яркие комментарии:

  • "Ангелиночка, какая ты красивая! Космическая".
  • "Моя волшебная девочка".
  • "Это уже не просто огонь, а пожар!".

Напомним, возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024.

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