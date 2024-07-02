Возлюбленная игрока сборной Украины похвасталась "космическими" фото

Забарная снялась в черном платье, у которого широкий разрез.

Супруга защитника Борнмута Ильи Забарного Ангелина опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка добавила фотографии в стильном черном платье.

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В одежде есть широкий разрез, который делает образ нежным и красивым.

Отметим, что в комментариях подписчики оставили яркие комментарии:

"Ангелиночка, какая ты красивая! Космическая".

"Моя волшебная девочка".

"Это уже не просто огонь, а пожар!".

Напомним, возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024.

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