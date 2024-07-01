iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024

Романа принудила футболиста к выполнению домашних обязательств.
Сегодня, 22:05
Виктор Цыганков с супругой / instagram.com/viktortsygankov
Виктор Цыганков с супругой / instagram.com/viktortsygankov

Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы-2024, заняв последнее место в группе.

Украинский вингер Виктор Цыганков вернулся домой к своей возлюбленной Романе и сыну Леону.

Читай также: Горячая девушка Беллингема поделилась пикантными фото в купальнике

Девушка опубликовала видео, на котором футболист моет полы.

"Отрабатывает Евро-2024", - подписала ролик Романа Цыганкова.

Отметим, что Виктор отыграл на Евро-2024 лишь один матч - против Румынии (0:3). Игры  против Словакии и Бельгии пропустил из-за травмы.

Ранее жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Баскетболисты украинского клуба попали в ДТП Баскетболисты украинского клуба попали в ДТП
Пепе установил рекорд чемпионатов Европы и мира Пепе установил рекорд чемпионатов Европы и мира
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Один из творцов чемпионской династии ГСВ ушел в Даллас, Вайт остался в Бостоне Рынок свободных агентов и контракты НБА: Один из творцов чемпионской династии ГСВ ушел в Даллас, Вайт остался в Бостоне
Португалия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Португалия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Победный автогол в обзоре матча Франция - Бельгия на Евро-2024
Победный автогол в обзоре матча Франция - Бельгия на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина22:30
Баскетболисты украинского клуба попали в ДТП
Евро-202422:23
Пепе установил рекорд чемпионатов Европы и мира
Евро-202422:05
Возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024
НБА21:52
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Один из творцов чемпионской династии ГСВ ушел в Даллас, Вайт остался в Бостоне
Евро-202421:45
Португалия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:36
Канте имеет самую длинную беспроигрышную серию на "больших турнирах" сборных среди европейских игроков
Евро-202421:35
Победный автогол в обзоре матча Франция - Бельгия на Евро-2024
Евро-202420:53
Франция минимально победила Бельгию благодаря автоголу Вертонгена
Другие20:50
17-летний китайский бадминтонист умер на чемпионате Азии среди юниоров
Теннис20:38
Украинцы на Уимблдоне: Стародубцева впервые в карьере прошла во второй раунд, Цуренко - вылетела
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK