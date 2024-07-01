Возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024
Романа принудила футболиста к выполнению домашних обязательств.
Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы-2024, заняв последнее место в группе.
Украинский вингер Виктор Цыганков вернулся домой к своей возлюбленной Романе и сыну Леону.
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Девушка опубликовала видео, на котором футболист моет полы.
"Отрабатывает Евро-2024", - подписала ролик Романа Цыганкова.
Отметим, что Виктор отыграл на Евро-2024 лишь один матч - против Румынии (0:3). Игры против Словакии и Бельгии пропустил из-за травмы.
Ранее жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях.
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