Жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях
Возлюбленная Александра Зубкова подогревает внимание к себе со стороны фанатов.
Жена вингера Шахтера и сборной Украины Александра Зубкова показала свои новые пикантные фото в соцсетях.
Анна сделала несколько постов, на которых хорошо виднеется бюст девушку и ее пышные формы.
Напомним, не так давно Зубков попался на своей измене в то время как его жена была за границей. Вскоре пара объявила о примирении в соцсетях.
Ранее игрок сборной Украины отреагировал на посты супруги о своей измене.
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