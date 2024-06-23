Жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях

Возлюбленная Александра Зубкова подогревает внимание к себе со стороны фанатов.

Жена вингера Шахтера и сборной Украины Александра Зубкова показала свои новые пикантные фото в соцсетях.

Анна сделала несколько постов, на которых хорошо виднеется бюст девушку и ее пышные формы.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, не так давно Зубков попался на своей измене в то время как его жена была за границей. Вскоре пара объявила о примирении в соцсетях.

Ранее игрок сборной Украины отреагировал на посты супруги о своей измене.

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