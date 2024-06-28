Вратарь сборной Сербии устроил драку в одном из баров Мюнхена

Ваня Милинкович-Савич вляпался в историю прямо перед вылетом команды с Евро.

Резервный вратарь сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич устроил драку в баре незадолго до вылета своей команды, пишет Telegraf.

Это случилось в выходной день перед матчем со сборной Дании, но известно стало только после того, как сербы покинули турнир.

По информации издания, кипер зашел в один из баров Мюнхена, где его узнал один из фанатов, который оказался недоволен тем, что Милинкович-Савич решил выпить пива перед матчем.

Футболисту это не понравилось, он поссорился с болельщиком и дошло до рукоприкладства, пришлось вмешаться охране.

Однако у владельца заведения есть другая версия. Он рассказал, что Ваня пришел в бар в шортах сборной Сербии и охрана отказалась его пускать, из-за чего и завязалась драка.

Ранее также игрок сборной Бельгии остался недоволен поведением фанатов после матча с Украиной.

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