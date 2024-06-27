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Защитник Бельгии - о свисте фанатов: Ехать 6 часов, чтобы оскорбить игроков – не выход

Менье недоумевает от происходящего.
Вчера, 22:22
Тома Менье / Getty Images
Тома Менье / Getty Images

Защитник сборной Бельгии Тома Менье высказался о свисте фанатов после ничьей в матче с Украиной (0:0).

"Я тоже хотел бы, чтобы мы выиграли все матчи со счетом 3:0 и заявили, что играть с Бельгией – не подарок. Это не всегда возможно. Реакция была травмирующей и непропорциональной.

Мне немного досадно из-за непропорциональной реакции болельщиков и всех комментариев. Мы должны быть едины. Резкая критика… Некоторые аналитики и комментаторы могли бы добиться того, чтобы болельщики больше поддерживали сборную. Критика должна быть конструктивной, иначе мы ни к чему не придем. Нам нравится, когда нас поддерживают, создавать напряжение не в наших общих интересах.

Дело не в том, что игроки этого не поняли, но это было непропорционально. На мой взгляд, равнодушие порождает гораздо больше чувства вины, чем свист. Мне это показалось немного сумасшедшим. Мы можем понять, что матч не оправдал ожиданий. Было очень тихо, выглядело даже так, будто мы проиграли".

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"Мы были так же разочарованы, как и болельщики. Они имеют на это право, так как приехали, оплатили билеты, потратив свои деньги и время. Но ехать 6 часов, чтобы оскорбить игроков, – не думаю, что это правильная цель.

Проблема началась, когда с поля ушел Ромелу, и болельщики засвистели в его сторону. Нельзя свистеть парню, который является лучшим бомбардиром сборной, потому что у него был неудачный матч. Это совершенно непонятно, непропорционально. Этот момент матча спровоцировал непонимание между зрителями и командой", – заявил Менье в интервью RMC.

Напомним, в рамках 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии сыграет против Франции. Матч состоится в понедельник, 1 июля.

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