Тренер сборной Бельгии: Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подыитожил расклад в группе Е на Евро-2024.

Напомним, все команды набрали по четыре очка, а Украина, из-за худешей разницы голов, стала последней и покинула турнир. Бельгия вышла со второго места.

Тедеско заявил, что группа оказалась намного сложнее, чем ожидалось, однако на турнире нет слабых команд. Однако аутсайдеры могут позволить себе гораздо больше, чем фавориты.

"Сегодня мы знали, что не должны проигрывать. План был понятным: мы хотели играть и постараться победить. Игроки испытали все. Мы могли забить раньше, мы можем забить позже, тогда многое стало бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо справились в конце - если ты пропустишь один гол, ты выбываешь.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть матчи, а этим командам нечего терять. Они играют от обороны, могут потерять мяч. Они также имеют качественных игроков, здесь нет слабых команд.

Матч с Францией в 1/8 финала? Мы идем побеждать. Мы здесь и прошли квалификацию на этот Евро, чтобы играть среди лучших команд. Теперь нам предстоит встреча с топ-командой. Вот зачем мы прошли квалификацию, иначе мы могли бы оставаться дома. Это те игры, на которые мы нацелены, здесь все возможно"", - приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ранее итоги группового этапа прокомментировал и Сергей Ребров.

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