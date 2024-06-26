"Не попали в плей-офф из-за первого матча": Ребров попытался объяснить неудачу на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Бельгии (0:0).

Украинская национальная команда, набрав четыре очка, заняла последнее место в группе из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей при равенстве баллов у всех сборных в квартете.

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"Моей работе вы должны давать оценку. К сожалению, мы не попали в плей-офф из-за первого матча, в котором проиграли Румынии. В той игре после 0:1 и 0:2 мы не проснулись. Я благодарен футболистам за игру со Словакией. Сегодня мы пытались победить, создавать моменты. Было достаточно моментов, но мы играли против топ-сборной, было очень тяжело.

Сегодня у нас самая молодая сборная на турнире. Не понимаю, почему мы сейчас должны что-то омолаживать, менять. Пришел тот же Владимир Бражко, играющий в основном составе. Мы следим за игроками молодежной, олимпийской сборной. Это процесс. Нельзя сказать, что мы не попали в плей-офф, и теперь все нужно менять.

Этот турнир очень важен, мы представляем нашу страну. В последних двух матчах не было вопросов по отдаче и характеру игроков. Мы показали характер нашей нации. Сейчас важно показать людям, что мы до сих пор боремся, что нам нужна помощь Европы, частью которой мы являемся. Очень важно для нас быть представленными здесь. К сожалению, мы плохо провели первую игру. Но это жизнь, и важно реагировать на ошибки. Думаю, мы хорошо отреагировали. К сожалению, мы не прошли дальше, набрав четыре очка. Если говорить о сегодняшней игре, то я горжусь футболистами. Каждый в Украине, думаю, недоволен счетом, но у меня нет вопросов к игрокам".

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"Мы продолжаем проводить наши внутренние соревнования в Украине, продолжаем жить. К сожалению, многие стадионы были уничтожены. Но сейчас мы живем в этих условиях. Я очень рад, что мы продолжаем чемпионаты, это очень важно. Также важно представлять Украину на Евро, показывать, что мы все еще живы, боремся и не остановимся.

Во время турнира, где бы мы ни были, мы чувствовали поддержку. Это очень важно, футбол является частью жизни. Также мы понимаем, что сейчас бьемся не только за Украину, но и за всю Европу.

Я поблагодарил подопечных за эту игру, но сказал, что мы не попали в плей-офф из-за результата матча с румынами. Я видел игроков - у них нет никаких эмоций. У нас очень молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Сегодня нужно пережить этот день и завтра начинать работать", - приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

На ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Бельгия (0:0).

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