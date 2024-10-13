Тен Хаг планирует избавиться от бывшего капитана Манчестер Юнайтед

Гарри Магуайр не входит в планы нынешнего наставника Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг больше не рассчитывает на бывшего капитана "красных дьяволов" Гарри Магуайра. Об этом пишет Daily Star.

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По информации издания, англичанин уже в зимнее трансферное окно может покинуть Олд Траффорд. Причиной такого решения Тен Хага стало несоответствие Магуайра требованиям нидерландского специалиста.

Стоит отметить, в нынешнем сезоне Магуайр сыграл в 9 матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, забил 1 гол. Контракт защитника с клубом действует до лета 2025 года.

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