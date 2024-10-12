Фернандеш одобряет: тренер Спортинга - один из кандидатов на место тен Хага в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед сделал тренера Спортинга Рубена Аморима одним из кандидатов на замену Эрика тен Хага в случае его увольнения, сообщает GiveMeSport.

Португалец входит в число нескольких тренеров, которые в последние недели привлекли к себе внимание руководителей Юнайтед. Помимо Аморима в разговорах фигурируют имена Томаса Франка (Брентфорд) и Томаса Тухеля.

Тен Хаг пока что избегает увольнения в свой третий сезон на Олд Траффорд, выдав худший старт клуба за все время его выступления в АПЛ.

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Рубен Аморим мог оказаться в Англии прошлым летом, когда в его услугах были заинтересованы Вест Хэм и Ливерпуль.

Но 39-летний наставник решил остаться в Лиссабоне на пятый сезон, что очень обрадовало капитана манкунианцев Бруно Фернандеша, который выражал желание, чтобы Аморим остался в Португалии, а не перебрался в Ливерпуль.

А недавно Фернандеш хвалил Аморима за то, что он превратил "львов" в команду-победительницу, которая под его руководством в прошлом сезоне завоевала свой второй чемпионский титул.

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